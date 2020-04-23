كوفيد 19 : بؤرة بورزازات تسجل 120 اصابة و ترفع بذلك حصيلة المصابين بفيروس كورونا الى 237 حالة خلال 24 ساعة الماضية

صرحت وزارة الصحة يومه الأربعاء 22 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 237 حالة مؤكدة ، منها 120 حالة تم تسجيلها ببؤرة وبائية بورزازات لوحدها ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 3446 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد16439حالة … وتم تسجيل4 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في149 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة24 حالة ليصل المجموع الى 417حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،

.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ جهة بني ملال خنيفرة :63 حالة

ـ جهة الدار البيضاء سطات :917حالة

ـ جهة درعة تافيلالت : 273 حالات

ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2

جهة فاس مكناس : 490 حالة

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة مراكش اسفي 742 حالة ـ

ـ الجهة الشرقية 164 حالة

جهة الرباط سلا القنيطرة 282 حالة

ـ جهة سوس ماسة :47 حالات

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :461 حالة

بقى ف دارك :