Home»Débats»كوفيد 19 : بؤرة بورزازات تسجل 120 اصابة و ترفع بذلك حصيلة المصابين بفيروس كورونا الى 237 حالة خلال 24 ساعة الماضية

كوفيد 19 : بؤرة بورزازات تسجل 120 اصابة و ترفع بذلك حصيلة المصابين بفيروس كورونا الى 237 حالة خلال 24 ساعة الماضية

/ /0/ 11
0
Shares
PinterestGoogle+
 

صرحت وزارة الصحة يومه الأربعاء 22 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 237 حالة مؤكدة ، منها 120 حالة تم تسجيلها ببؤرة وبائية بورزازات لوحدها ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 3446 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد16439حالة … وتم تسجيل4 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في149 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة24 حالة ليصل المجموع الى 417حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،
.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :
ـ جهة بني ملال خنيفرة :63 حالة
ـ جهة الدار البيضاء سطات :917حالة
ـ جهة درعة تافيلالت : 273 حالات
ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2
جهة فاس مكناس : 490 حالة
ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة
ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات
ـ جهة مراكش اسفي 742 حالة ـ
ـ الجهة الشرقية 164 حالة
جهة الرباط سلا القنيطرة 282 حالة
ـ جهة سوس ماسة :47 حالات
ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :461 حالة

بقى ف دارك :

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

مواجهات بين الطلبة في الحي الجامعيالسلطات الأمنية بوجدة توقف فرنسيا ملتح ـ مثار شكوك ـ و تقوم بترحيلههل من المنطق ان ترفض بعض مدارس التعليم الخصوصي اداء الضرائب …مثلها مثل كأيها المواطنين ؟VIDEO – BEST OF 3 – السيد محمد مهيدية والي جهة الشرق : هذا ما قاله صاحب الجلالة عن ساكنة وجدة والجهة الشرقية

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.