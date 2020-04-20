وزارة الصحة المغربية ـ كوفيد 19 ـ تسجيل191حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

صرحت وزارة الصحة يومه الاثنين 20 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 191 حالة مؤكدة ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 3046 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد 13340 حالة … وتم تسجيل2 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في143 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة23 حالة ليصل المجموع الى 350حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،

.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ جهة بني ملال خنيفرة :61 حالة

ـ جهة الدار البيضاء سطات :840حالة

ـ جهة درعة تافيلالت : 86 حالات

ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2

جهة فاس مكناس : 448 حالة

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة مراكش اسفي 739 حالة ـ

ـ الجهة الشرقية 155 حالة

جهة الرباط سلا القنيطرة 280 حالة

ـ جهة سوس ماسة :47 حالات

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :383 حالة

بقى ف دارك :