وزارة الصحة المغربية ـ كوفيد 19 ـ تسجيل 170 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

صرحت وزارة الصحة يومه ألأحد 19 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 170 حالة مؤكدة ما مجموعه 2855 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد 12268 حالة … وتم تسجيل4 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في141 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة13 حالة ليصل المجموع الى 327 حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،

.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ جهة بني ملال خنيفرة :60 حالة

ـ جهة الدار البيضاء سطات :782 حالة

ـ جهة درعة تافيلالت : 86 حالات

ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2

جهة فاس مكناس : 418 حالة

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة مراكش اسفي 724 حالة ـ

ـ الجهة الشرقية 149 حالة

جهة الرباط سلا القنيطرة 273 حالة

ـ جهة سوس ماسة :44 حالات

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :312 حالة

بقى ف دارك :