كوفيد 19 : وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 121 حالة جديدة …بانخفاظ يقدر بكوالي 50 في المائة مقارنة بالحالات المسجلة سابقا

صرحت وزارة الصحة يومه السبت 18 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ121 حالة مؤكدة ما مجموعه 2685 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد 11004 حالة … وتم تسجيل2 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في137 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة33 حالة ليصل المجموع الى 314 حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،

.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ جهة بني ملال خنيفرة :58 حالة

ـ جهة الدار البيضاء سطات :760 حالة

ـ جهة درعة تافيلالت : 83 حالات

ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2

جهة فاس مكناس : 386حالة

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة مراكش اسفي 663 حالة ـ

ـ الجهة الشرقية 148 حالة

جهة الرباط سلا القنيطرة 262 حالة

ـ جهة سوس ماسة :35 حالات

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :283 حالة

بقى ف دارك :