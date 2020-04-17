المغرب الأول إفريقيا في المنظومة الصحية والرابع عربيا و68 عالميا

عبدالقادر كتــرة

صنف مؤشر الأمن الصحي العالمي GHS index الذي يعد أول تقييم شامل لقدرات الأمن الصحي العالمي في 195 دولة، المغرب الأول إفريقيا في المنظومة الصحية والرابع إفريقيا و68 عالميا.

واعتمد هذا المؤشر في تقييمه العام على ستة (06) معايير ، أولا الوقاية (Prevention) : بطبيعة الحال من ظهور أو اطلاق العوامل الممرضة pathogens والتي تشكل خطرا غير عادي على الصحة العامة بالإضافة إلى تقييم مضادات الميكروبات، والأمراض الحيوانية، والأمن البيولوجي، والسلامة البيولوجية، والبحث المزدوج الاستخدام وثقافة العلم المسؤول ، والتحصين .

ثم ثانيا الكشف والإبلاغ (detection and reporting) : ويتضمن الكشف المبكر والإبلاغ عن الأوبئة ذات الإهتمام الدولي التي يمكن أن تنتشر خارج اقليمها بالإضافة إلى تقييم أنظمة المختبرات والإبلاغ في القت الحقيقي بالإضافة إلى تقييم مقدرة القوى العاملة في علم الأوبئة بالإضافة إلى تكامل البيانات بين قطاعات الصحة البشرية و الحيوانية والبيئية.

وثالثا سرعة الإستجابة (rapid response) : يقيم سرعة استجابة المنظومة الصحية ومقدرتها على التخفيف من انتشار الوباء وبالتالي فهو يقدم تقييم الإستعداد للطوارئ الصحية وعملية الإستجابة وإبلاغ المخاطر …، ورابعا، نظام الصحة (health system) : بمعنى نظام صحي و قوي لعلاج المرضى وحماية العاملين بقطاع الصحة بالإضافة إلى ان هذا المعيار يقيم القدرة الصحية في العيادات والمستشفيات بالإضافة إلى القدرة على الإتصال مع العاملين في مجال الرعاية الصحية …

ثم خامسا، الإمتثال للنظم الدولية (compliance with international norms) : ويتضمن الإلتزام بتحسين القدرات الوطنية وخطط التميل لمعاجة الثغرات بالإضافة إلى الإمتثال لتقارير اللوائح الصحية الدولية التمويل…..

وسادسا، بيئة المخاطر (risk environment) : ويشمل قابلية الدولة للتهديدات البيولوجية و تقييم المخاطر البيئية و كفاية البنية التحتية ومواطن الضعف في المنظومة الصحية التي تؤثر على قدرة الدولة في الوقاية من الوباء … إلخ واحتلت الجزائر حسب النتائج النهائية للدراسة الصادرة في أكتوبر 2019 المرتبة 173 من أصل 195 دولة تناولها المؤشر وقد صنّفها موقع ( business insider) من بين البلدان 24 الأقل استعدادا لمواجهة الوباء .

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية على مؤشر الأمن الصحي العالمي للعام 2019، الذي قسم الدول إلى 3 الوان، الأصفر يمثل أكثر الدول استعدادا تليه الدول باللون البرتقالي الذي يمثل استعدادا متوسطا، وأخيرا اللون الأحمر الذي يمثل الأقل استعدادا.

ووفقا للمؤشر فلم تتمكن أي من الدول العربية الوصول إلى اللون الأصفر، حيث جاءت 11 دولة باللون البرتقالي تمثلت بكل من السعودية والإمارات والكويت والمغرب ولبنان وعُمان والأردن وقطر ومصر والبحرين وتونس.

في حين جاءت 8 دول عربية باللون الأحمر، تمثلت بكل من موريتانيا والسودان والعراق وليبيا والجزائر وجيبوتي وسوريا واليمن والصومال، وفقا للمؤشر.

وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية تليها بريطانيا ثم هولندا المراكز الثلاث الأولى على القائمة الصفراء التي شملت غالبيتها عددا من الدول الأوروبية.

ترتيب منظومات الصحة العربية عالميا وعربيا حسب مؤشر الامن العالمي الصحي 2019

الدولـة عالميا عربيا إفريقيا

السعودية 47 01

الإمارات 56 02

الكويت 59 03

المغرب 68 04 01

لبنان 73 05

عُمان 73 05

الأردن 80 06

قطر 82 07

مصر 87 08

البحرين 88 09

تونس 122 10 02

موريتانيا 157 11 03

السودان 163 12 04

العراق 167 13

ليبيا 168 14 05

الجزائر 173 15 06

جيبوتي 175 16 07

سوريا 188 17

اليمن 190 18

الصومال 195 19 08

واحتلت أمريكا وبريطانيا وهولندا المراتب الثلاث الأولى على التوالي أمّا فرنسا فجاءت في المرتبة الحادي عشر.