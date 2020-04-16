وزارة الصحة : تسجيل 259 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الأخيرة

صرحت وزارة الصحة يومه الخميس 16 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المسجلة بالاصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ259 حالة مؤكدة ما مجموعه 2283 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد 9713 حالة … وتم تسجيل 3 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في 130 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة20 حالة ليصل المجموع الى 249 حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،

.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ جهة بني ملال خنيفرة :56 حالة

ـ جهة الدار البيضاء سطات :618 حالة

ـ جهة درعة تافيلالت : 80 حالات

ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2

جهة فاس مكناس : 317حالة

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة مراكش اسفي 487 حالة ـ

ـ الجهة الشرقية 140 حالة

جهة الرباط سلا القنيطرة 258 حالة

ـ جهة سوس ماسة :27 حالات

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :230 حالة

بقى ف دارك :