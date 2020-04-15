فيروس كورونا المستجد : ألمغرب يسجل اعلى نسبة من الاصابات خلال 24 ساعة الماضية ب 136 حالة مؤكدة ….

صرحت وزارة الصحة يومه الأربعاء 15 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المسجلة بالاصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ136 حالة مؤكدة ما مجموعه 2024 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد 8626 حالة … وتم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في 127 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة 12 حالة ليصل المجموع الى 229 حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،