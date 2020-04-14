وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 125 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ….فيما لم تسجل اية حالة وفاة خلال 24 س الأخيرة

صرحت وزارة الصحة يومه الثلاثاء 14ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المسجلة بالاصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ125 حالة مؤكدة ما مجموعه 1888 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد 8034 حالة … ولم تسجل اية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في 126 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة 24 حالة ليصل المجموع الى 217 حالة تماثلت للشفاء لحد الساعة ،