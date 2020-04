فقدان مفاجئ لحاسة الشم آو الذوق قد يكون من توقيع فيروس كورونا

ترغب الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية والجهازية ، بصوت رئيستها ،الدكتورة خديجة موسيار، أخصائية في الطب الباطني وطب الشيخوخة ، لفت الانتباه إلى بعض الأعراض الأكثر تميزًا للفيروس التاجي ، والتي تتجلى في فقدان مفاجئ لحاسة الشم آو الذوق . أمام هذه العلامة ، من الضروري استشارة الطبيب ،حماية الآخرين من العدوى على الفور ،كما يحظر استخدام الكورتزون من خلال التطبيب الذاتي.

فقدان حاسة الشم آو الذوق: « العلامة التجارية » للفيروس التاجي

تم الإبلاغ عن هذا الفقدان عدة مرات في بداية الوباء واعتبر في أول الأمر كعلامة ثانويًة،لكن تبين الآن أن هذه العلامة هي الأكثر أهمية للفيروس التاجي. هذا هو استنتاج دراسة أوروبية، نُشرت في أوائل أبريل، والتي تظهر أن مثل هذه التغييرات الحسية تحدث في 80 ٪ إلى 90 ٪ من الحالات التي تمت دراستها في أوروبا ثم يتحسن هذا المشكل بسرعة عند ما يقرب من نصف الأشخاص المصابين.

كما أن الغالبية العظمى من المصابين بالعدوى و لو لم يكن لديهم انسداد ألأنف قد عانت من مثل هذه المظاهر من المرض. بالنسبة لـ 12 ٪ من المرضى ، حدثت اضطرابات في الرائحة والطعم قبل الأعراض الأخرى للمرض: السعال الجاف والحمى وآلام الجسم ومشاكل الجهاز التنفسي …

علامة تحذير توجب التحقق

نظرًا لأن فقدان الطعم والرائحة ليس من أعراض الفيروس التاجي وحده، لذالك فمن الضروري التشخيص على الفور للتأكد من أنه ليس بسبب أمراض أخرى يمكن التعرف عليها بوضوح ، مثل الحساسية. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيمكننا اعتبار أن المريض مصاب بالفيروس التاجي ، لأنه موسم الأنفلونزا التي تسبب أحيانًا أيضًا هذا الاضطراب قد انتهى و ليس من الممكن نسب هذه الأعراض اليه.

حذار من الاستخدام غير المناسب للكورتيزون

في مواجهة مثل هذه الظاهرة ، توصى الدراسة خاصة بعدم اللجوء على الفور إلى العلاج الذاتي أو علاج المرضى الذين يعانون من هذه العلامات بمادة الكورتيزون. لأنه يمكن لهذه الأدوية بالفعل أن تؤدي إلى تفاقم تطور فيروس كورونا

لا ينصح كدالك بغسل الأنف، لأنها قد تعزز انتشار الفيروس في الجهاز التنفسي، بنقل الفيروس من الغشاء المخاطي للأنف إلى الرئتين

الدار البيضاء بتاريخ 11 ابريل 2020

Dr MOUSSAYER KHADIJA الدكتورة خديجة موسيار

اختصاصية في الطب الباطني و أمراض الشيخوخة

Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie en privé

Présidente de l’Alliance Maladies Rares Maroc (AMRM)

رئيسة ائتلاف الأمراض النادرة المغرب

Présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS), رئيسة الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية و والجهازية

Vice-président du Groupe de l’Auto-Immunité Marocain (GEAIM), Membre de la Société Marocaine de Médecine Interne (SMMI),

Vice-présidente de l’association marocaine des intolérants et allergiques au gluten (AMIAG), Vice-présidente de l’association marocaine de la fièvre méditerranéenne familiale (AMFMF)

– Jérôme Lechien, Sven Saussez and al Olfactory and Gustatory Dysfunctions as a Clinical Presentation of Mild to Moderate forms of the Coronavirus Disease (COVID-19): A Multicenter European Study

