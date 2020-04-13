بلاغ صحفي

أول حالة ولادة لامرأة حامل مصابة بفيروس كورونا المستجد (covid-19) بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

عرف المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة أول حالة ولادة لامرأة حامل مصابة بفيروس كورونا المستجد (covid-19) يوم الخميس 09 أبريل 2020.

و قد استقبلت المرأة الحامل في شهرها التاسع بمصلحة المستعجلات الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد (covid-19) بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة يوم الاثنين 06 أبريل 2020، حيث تم نقلها من المستشفى الحسني بمدينة الناظور بتنسيق مع مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU 05)، ليتم التكفل بها و استشفاؤها بجناح خاص بالنساء الحوامل المصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تم إجراء جميع الفحوصات اللازمة و الشروع في العلاج المعتمد من طرف وزارة الصحة.

و قد تمت الولادة عن طريق عملية قيصرية يوم الخميس 09 أبريل 2020 بمركب جراحي خصص للنساء الحوامل المصابة بالفيروس تحت إشراف فريق طبي و تمريضي متكامل، حيث مرت العملية في ظروف جيدة.

و تتمتع الأم، حاليا، بحالة صحية مستقرة حيث يتم علاجها بمصلحة استشفاء مرضى كورونا، أما بالنسبة للمولود الجديد فهو في حالة جيدة حيث أكدت التحاليل المخبرية عدم إصابته بالفيروس.

و للتذكير فقد تم تسطير مسلك خاص بهذه الحالات في توافق تام مع مصلحة الولادة بالمركز الجهوي الفرابي و بتنسيق مع مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU 05).

و يسعى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة بتنسيق مع جميع مستشفيات الجهة إلى التصدي لهذه الجائحة و التكفل بحالات فيروس كورونا المستجد، خاصة المستعصية منها.