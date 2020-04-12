وزارة الصحة بالمغرب تعلن تسجيل 116حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19

صرحت وزارة الصحة يومه الأحد 12 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المسجلة بالاصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ116 حالة مؤكدة ما مجموعه 1661 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد 6943 حالة … وتسجيل 7 وفيات جديدة .ليبلغ بذلك العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن118 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات المتماثلة 31 حالة ليصل المجموع الى 177 حالة تماثلت للشفاء لحد الساعة ،

.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ جهة بني ملال خنيفرة :48 حالة

ـ جهة الدار البيضاء سطات :484 حالة

ـ جهة درعة تافيلالت : 72 حالات

ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2

جهة فاس مكناس : 215 حالة

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة مراكش اسفي 314 حالة ـ

ـ الجهة الشرقية 108 حالة

جهة الرباط سلا القنيطرة 237 حالة

ـ جهة سوس ماسة :23 حالات

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :153حالة

بقى ف دارك :