عبدالقادر كتــرة

أشادت عدة دول بالإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب في مواجهة فيروس « كورونا » المستجد « كوفيد 19″، واعتبرت ما قام ويقوم به المغرب بقيادة جلالة الملك في مواجهة هذه الجائحة، نموذجا وذكيا وسباقا يحتذى به ومكنه من تجنب شعبه آلاف الضحايا حيث فضل الحياة على الاقتصاد.

صحيفة « ذي تايمز أوف إنديا » الهندية أكدت في مقال بعنوان « لا تنسوا إفريقيا »، أ، الخميس 9 أبريل 2020، « أن المغرب اتخذ خطوات مثالية في معركته ضد فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)/ و ما يقوم به للسيطرة على الوباء يكتسي أهمية كبرى بالنسبة لإفريقيا برمتها لكون المملكة، التي تعد جسرا بين قارتين، أضحت درعا حقيقيا للقارة « .

كاتب المقال « رودرونيل غوش » بالصحيفة الهندية ذكر بأن من بين التدابير الاستباقية التي اتخذها المغرب لاحتواء كوفيد-19، التعجيل بإغلاق الحدود والتعليق الوقائي لكافة الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين وذلك « حتى إشعار آخر « ، وأوقف منذ في 20 مارس، النقل بين المدن، والمؤسسات التعليمية، والمقاولات غير الأساسية، بهدف احتواء الفيروس.

كما ركزت على اتخاذ تدابير اجتماعية مهمة لتخفيف العبء الاقتصادي الذي لا مفر منه الناجم عن الجائحة، عبر إحداث صندوق خاص لتدبير فيروس كورونا الجديد، والذي تجاوزت المساهمات فيه 2,54 مليار دولار ، حتى 25 مارس الماضي، كما قرر تقديم مساعدات مالية للأشخاص الذين يوجدون في وضعية هشة والأفراد الذين توقفوا عن العمل، بالإضافة إلى وضع تدابير خاصة تتعلق بالأداء الضريبي وتسديد القروض البنكية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والمهن الحرة التي توجد في وضعية صعبة.

موقع (francetvinfo) الإخباري الفرنسي أشاد بالنموذج المغربي الذي يحتذى به في مكافحته تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، مذكرا بمختلف التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد، منها إجبارية وضع الكمامات الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.

وسجل الموقع الفرنسي أن السلطات المغربية عبأت مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، مشيرة إلى أنه تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس من أجل تدبير ومواجهة جائحة « كورونا » .

وأكد المصدر ذاته أنه تم، في هذا الصدد، اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق الكمامات الواقية بجميع نقط القرب التجارية والتي تجاوزت 70000 نقطة، وهو ما عجزت عن تحقيقه العديد من الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا واسبانيا .

وسبق لمسؤول أمريكي أن أشاد بما يقوم به المغرب واعتبره نموذجا لحكمة وتبصر بلد في التعاطي مع الجائحة. وذهبت بعض التدوينات إلى حد القول إن المغرب فضل شعبه على اقتصاده، وذلك حينما اتخذ قرارات صارمة، في حين أخذت تدوينات أخرى تأخر بلدانها عن القيام بالتدابير الاحترازية اللازمة في وقتها المناسب قبل تفشي الفيروس على أراضيها، وساقت المغرب نموذجا للبلد المتيقظ، الذكي والمهتم بسلامة شعبه.