بشرى للوجديين : تسجيل 2 حالات شفاء و الحصيلة الاجمالية بجهة الشرق 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة ، تسجيل 19حالة شفاء جديدة بالمملكة المغربية، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 141 حالة، إلى حدود صباح يومه السبت 11 ابريل 2020 ، و كان نصيب جهة الشرق من الحالات المتعافية 5 حالات، موزعين على 3 أقاليم، يتعلق الامر بعمالة وجدة أنجاد (2 حالات) ، اقليم بركان (2 حالات) و اقليم الناظور (1 حالة) ، هدا وغادرت هدا الصباح المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة حالتين تماثلتا للشفاء من فيروس كوفيد 19، وسط فرحة عارمة للفريق الطبي والتمريض و العاملين بالمستشفى…

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 5791 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما أعلنت وزارة الصحة، اول امس عبر بوابتها الخاصة بالحالة الوبائية بالمغرب، تسجيل 79 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 1527 حالة.

هدا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

و في موضوع دي صلة ، تضاعفت بجهة الشرق، منذ ظهور فيروس كورونا بالمغرب، وعلى غرار باقي جهات المغرب وتيرة عمليات التعقيم والتطهير التي تقوم بها السلطات العمومية والصحية والمجالس المنتخبة وأيضا الفاعلون في المجتمع المدني، و تشمل هذه الحملة كافة تراب الاقاليم التابعة لجهة الشرق.

ع. البدوي