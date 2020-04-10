وزارة الصحة : تعلن تسجيل 74 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19

صرحت وزارة الصحة يومه الجمعة 10 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المسجلة بالاصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ74 حالة مؤكدة ما مجموعه1448 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد 5791 حالة ….وبلغ عدد الوفيات لحد الآن107 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء 122 حالة لحد الساعة ،

.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات : 420 حالة

ـ ـ جهة فاس مكناس : 176 حالة

ـ جهة الرباط سلا القنيطرة 215 حالة

ـ جهة مراكش اسفي 276 حالة ـ

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :127 حالة

ـ جهة سوس ماسة :22 حالات

ـ الجهة الشرقية 96 حالة

ـ جهة بني ملال خنيفرة :42 حالة

ـ جهة درعة تافيلالت : 67 حالات

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2

بقى ف دارك :