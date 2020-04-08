تسجيل 91 حالة جدية مصابة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ليصل العدد الاجمالي الى 1275

صرحت وزارة الصحة يومه الأربعاء 8 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المسجلة بالاصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ91 حالة مؤكدة ما مجموعه1275حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد 4477 حالة ….كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة ليبلغ مجموع الوفيات لحد الآن93 حالة ، فيما تماثلت 4 حالات جديدة للشفاء ليبلغ العدد الاجمالي المتماثل للشفاء 97 حالة لحد الساعة ،

وأضاف تصريح الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ4253 حالة مستبعدة .وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات :384حالة

ـ ـ جهة فاس مكناس : 161 حالة

ـ جهة الرباط سلا القنيطرة 201 حالة

ـ جهة مراكش اسفي 228 حالة ـ

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :100 حالة

ـ جهة سوس ماسة :20 حالات

ـ الجهة الشرقية 73 حالة

ـ جهة بني ملال خنيفرة :40 حالة

ـ جهة درعة تافيلالت : 61 حالات

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2

بقى ف دارك :