الأربعاء 08 أبريل، 2020

كوفيد -19 .. أمير المؤمنين يقرر إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات من أداء الواجبات الكرائية طيلة مدة الحجر الصحي

قرر أمير المؤمنين، الناظر الأعلى للأوقاف، إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية، وذلك طيلة مدة الحجر الصحي.

وفي ما يلي بلاغ أصدرته ،يوم الأربعاء، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذا الخصوص ..

” في إطار العناية المولوية الموصولة التي يوليها أمير المؤمنين، الناظر الأعلى للأوقاف، صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله للفئات المتضررة من آثار جائحة الفيروس كورونا كوفيد -19، تفضل حفظه الله فقرر إعفاء مكتري المحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى ما عدا للموظفين، من أداء الواجبات الكرائية.

ويسري مفعول هذا القرار الملكي السامي طيلة مدة الحجر الصحي.

حفظ الله سيدنا الهمام بما حفظ به السبع المثاني والقرآن العظيم، وأبقاه منبعا للرأفة والرحمة، إنه سميع مجيب.”

ومع:08/04/2020