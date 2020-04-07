نصائح وتوجيهات وزارة الصحة بخصوص استعمال الكمامات الواقية وطريقة التخلص منها

الثلاثاء 07 أبريل، 2020

أعلنت وزارة الصحة عن مجموعة من النصائح والتوجيهات التي يتعين على المواطنات والمواطنين التقيد بها في ما يتصل بارتداء الكمامات المعتمدة من طرف السلطات الصحية.

وأوصت الوزارة، في بلاغ لها يوم الثلاثاء، باتباع خطوات أساسية قصد الاستعمال السليم للكمامات، وتتمثل أولا في غسل اليدين بالماء والصابون، أو بمطهر كحولي، والتأكد من عدم وجود أي ثقب بالكمامة قبل استعمالها.

علاوة على ذلك، تؤكد الوزارة على تغطية الفم والأنف بالكمامة بطريقة محكمة بحيث لا يكون هناك فراغ بين الوجه والكمامة، مع الحرص على جعل الثنيات أو الجهة الملونة في الجانب الخارجي (حسب الكمامة)، وكذا الضغط شيئا ما على الطرف العلوي للكمامة ليأخذ شكل الأنف، مع جر الجزء السفلي لها لتغطية الفم والذقن وإزاحة الشريط المطاطي أو الرابطين خلف الرأس أو وراء الأذنين (حسب الكمامة).

وتحذر الوزارة، حسب المصدر نفسه، من لمس الكمامة أثناء ارتدائها، مع التأكيد على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون، أو بالمطهر الكحولي في حال لمسها.

أما في مرحلة ما بعد الاستعمال، فينبغي نزع الكمامة من راب ط ي ها أو من الشريط المطاطي، مع الحرص على عدم لمس مقدمة الكمامة، كما يجب التخلص منها بإلقائها في سلة نفايات محكمة الإغلاق، بمجرد أن تصبح رطبة أو مبللة، وغسل اليدين بعد ذلك بالماء والصابون أو بالمطهر الكحولي.

وخلصت الوزارة ‘إلى دعوة المواطنات والمواطنين إلى التقيد والالتزام المتواصل والمسؤول بإجراءات الحجر الصحي واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية للحد من الإصابة وانتشار الفيروس، كعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى. كما شددت على أهمية الالتزام بقواعد النظافة كغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، أو بالمحلول الكحولي، وتطهير المواد المستعملة والأسطح، إضافة إلى اتباع نمط عيش سليم يتمثل في التغذية المتوازنة والنوم الكافي ومزاولة نشاط بدني في البيت.

(ومع 07/04/2020)