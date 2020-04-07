جلالة الملك يستقبل كلا من السيد السعيد أمزازي ويكلفه بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة والسيد عثمان الفردوس ويعينه وزيرا للثقافة والشباب والرياضة

الثلاثاء 07 أبريل، 2020

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من السيد السعيد أمزازي والسيد عثمان الفردوس، بحضور رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني.

وخلال هذا الاستقبال، وطبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل جلالة الملك، أعزه الله بتكليف السيد السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة. • وبتعيين السيد عثمان الفردوس، وزيرا للثقافة والشباب والرياضة.

(ومع 07/04/2020