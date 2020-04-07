تسجيل 64 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب ، بانخفاظ يقدر ب 50 في المائة مقانة مع العدد المسجل بالأمس

صرحت وزارة الصحة في يومه الثلاثاء 7 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المسجلة بالاصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 64 حالة مؤكدة ما مجموعه 1184 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …بانخفاظ يقدر بحوالي 50 في المائة مقارنة مع العدد المسجل بالأمس الأثنين والذي كان هو 130 حالة مؤكدة .كما تم تسجيل 10 وفيات جديدة ليبلغ مجموع الوفيات لحد الآن90 حالة ، فيما تماثلت 12 حالة جديدة للشفاء ليبلغ العدد الاجمالي المتماثل للشفاء 93 حالة لحد الساعة ،

وأضاف تصريح الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ4253 حالة مستبعدة .وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات :353حالة

ـ ـ جهة فاس مكناس : 160 حالة

ـ جهة الرباط سلا القنيطرة 186 حالة

ـ جهة مراكش اسفي 204 حالة ـ

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :99 حالة

ـ جهة سوس ماسة :19 حالات

ـ الجهة الشرقية 73 حالة

ـ جهة بني ملال خنيفرة :34 حالة

ـ جهة درعة تافيلالت : 51 حالات

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة الداخلة واد الدهب0

بقى ف دارك :