ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا يقفز الى 123 حالة مؤكدة ما بين السادسة مساء والى غاية الواحدة من زوال يومه الأثنين 6ابريل
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل123 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الواحدة زوالا من يومه الأثنين 6 ابريل 2020 ، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى1113 حالة بعدما كان العدد المسجل مساء يوم الأحد 5 ابريل على الساعة السادسة هو 990 حالة .
وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب « www.covidmaroc.ma »، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3954 حالة ، وبلغ عدد المتعافين كليا من الفيروس 76 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 71 حالة وفاة
وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :
ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات :339حالة
ـ ـ جهة فاس مكناس : 142 حالة
ـ جهة الرباط سلا القنيطرة 187 حالة
ـ جهة مراكش اسفي :212 حالة ـ
ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 79 حالة
ـ جهة سوس ماسة :19 حالات
ـ الجهة الشرقية :59 حالة
ـ جهة بني ملال خنيفرة : 28حالات
ـ جهة درعة تافيلالت : 43 حالات
ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة
ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات
ـ جهة الداخلة واد الدهب : 0
==== بقا ف دارك
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