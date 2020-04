إمكانية انتقال فيروس كورونا ـ كوفيد 19 ـ عن طريق التحدث أو التنفس

تريد الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية والجهازية ، بصوت رئيستها الدكتورة خديجة موسيار ، أخصائية في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة ، لفت الانتباه إلى بيانات نشرت في الأيام الأخيرة تشير إلى أن من الممكن انتقال الفيروس إلى الهواء المحيط ، على الرغم من أن الخبراء قد أعلنوا سابقًا أن الفيروس ينتشر بشكل أساسي عن طريق قطرات كبيرة التي تطرد من الأنف أو الفم أثناء السعال أو العطس .

هكذا ، وفقًا للتقرير الصادر عن الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في الولايات المتحدة ، والذي تم نقله إلى الحكومة الأمريكية في 1 أبريل ، تشير هذه الدراسة الحديثة إلى أن العدوى تتم أيضًا عن طريق انتقال الفيروس عبر الهواء الذي يخرجه الأشخاص ، وليس فقط عن طريق الفطيرات الصغيرة التي تطرد على وجوه الآخرين أو على الأسطح عند العطس و السعال. لذلك من المحتمل أن ينتقل الفيروس عندما يتكلم الناس ويتنفسون ولكن ليس من المعروف بعد ما إذا كان هذا يمثل طريقًا مهمًا للانتقال.ا

في دراسة جارية ، وجد باحثون من جامعة نبراسكا كمية أجزاء من الشفرة الوراثية للفيروس في هواء الغرف حيث تم عزل المرضى وكذلك على 75 ٪ من الأسطح (المراحيض وحواف النوافذ ، إطارات السرير.) . لكن، لا يعني العثور على هذه المادة الجينية بالضرورة أن هناك فيروسًا قادرًا على إصابة شخص ما بالمرض ، ولكن بعض الأدلة الأولية تشير إلى أن هذا قد يكون ممكنا .

كما اكتشف باحثون في جامعة هونغ كونغ مؤخرًا أن ارتداء الأقنعة يقلل من كمية الفيروس التاجي التي يفرزها المرضى. دراسات أخرى أجريت في ووهان في الصين ،ا تبتت وجود مستويات مرتفعة من الفيروس التاجي في الغرف المختلفة في المستشفى ، بما في ذلك المراحيض و بالأخص في الغرف حيث أزال مقدمو الرعاية معدات و ملابس الحماية الخاصة بهم.

لدالك، إذا تم أتبات وجود الفيروس التاجي في الهواء وانتقاله عن طريق الجو في حالات معينة (بالتأكيد قليلة) ، فقد يساعد ذلك في فهم سبب سرعة انتشاره إلى هذا الحد. من المحتمل أن يكون المصابون بدون أعراض ، مسؤولون عن عدد كبير من العدوى ، دون علمهم. وهذا من شأنه أيضًا أن يفسر ولادة البؤر المعدية وانتشارها أثناء تجمعات الأشخاص.

وهكذا ، كان من شأن تجمع ديني إنجيلي يضم أكثر من 2500 مؤمن في شرق فرنسا في مولوز ، في فبراير الأخير ، أن يتسبب في عدوى انتشرت كسرعة البرق و أصابت من 1000 إلى 2000 شخص. ثم تم نشر العدوى انطلاقا من هؤلاء الأشخاص الآتيين من جميع أنحاء فرنسا والخارج إلى العديد من الناس و تكوين بؤر معدية مهمة ، خاصة في كورسيكا وغيانا.

وبالمثل في المغرب ، شهدت منطقة فاس-مكناس انفجارًا في حالات الإصابة بالفيروس التاجي ، الذي يعتقد أن مصدره جاء من عودة رحلة منظمة إلى مصر قامت بها مجموعة من المغاربة.

في الختام ، هذه الأبحاث الجارية ليست كافيًة للتأكد على أن الفيروس ينتقل عن طريق الجو ، لكنها لا تسمح لنا بنفي العكس بشكل مؤكد. علاوة على ذلك، في مواجهة الآراء المتناقضة للباحتين ، من الضروري في ظل المعلومات الراهنة أن نحترم بدقة الحواجز وخاصة مسافة متر واحد لحمايتنا من مخاطر الهواء المطرد عن طريق الفم والأنف من محاورنا.

وهكذا، لقد أخذ الصينيون هذه الفرضية الخاصة بانتقال الفيروس عبر الهواء على محمل الجد في بعض توصياتهم و لقد استلهمت الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية والجهازية من هذه التوصيات الصينية لإنذار الرأي العام إلى إمكانية العدوى عبر هذه الطريقة و ذالك من خلال دليل للإجراءات الوقائية تم إرساله للصحافة في أواخر مارس.

من ناحية أخرى ، يعيد هذا الجدل المشكلة الشائكة المتمثلة في ارتداء قناع ، حتى و لو قناع تقليدي ، ويؤكد العلماء الصينيون من جديد ضرورته لجميع السكان ، ولاسيما لتجنب انتقال الفيروس عن طريق أشخاص قد لا تظهر عليهم علامات المرض .

الدار البيضاء، 4 أبريل 2020

المصدر:

Dr MOUSSAYER KHADIJA الدكتورة خديجة موسيار

اختصاصية في الطب الباطني و أمراض الشيخوخة

Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie en privé

Présidente de l’Alliance Maladies Rares Maroc

رئيسة ائتلاف الأمراض النادرة المغرب

Présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS)

رئيسة الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية و والجهازية

Vice-président du Groupe de l’Auto-Immunité Marocain (GEAIM)

ANNEXE

Les dernières études inclinent à penser que la contagion s’effectue aussi par une transmission du virus via l’air expiré par les gens (les «aérosols»), et non plus seulement par les gouttelettes et postillons expulsés vers le visage d’autres personnes ou sur des surfaces. Les services de santé américains les ont repris dans leurs recommandations le 1er avril. La Chine, par précaution, avait déjà bien intégré auparavant cette hypothèse dans ses recommandations

Cette éventualité ne remet pas en cause en l’état les gestes barrières (sinon à les appliquer plus stictement au MAROC) et surtout la distance d’un mètre pour nous prémunir des risques de l’air expulsé par la bouche et le nez d’un interlocuteur.

Références

– Rapid expert consultation on the possibility of SARS – COV2 for the COVID-19 Pandemic bioaérosol spread – National Academies of Science, Engineering and Medicine April 1, 2020

https://www.nap.edu/catalog/25769/rapid-expert-consultation-on-the-possibility-of-bioaerosol-spread-of-sars-cov-2-for-the-covid-19-pandemic-april-1-2020

– Just breathing or talking may be enough to spread COVID-19 after all –Science News – APRIL 2, 2020 *

https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-covid-19-breathing-talking-enough-spread-airborne

– Scientists Probe How Coronavirus Might Travel Through The Air NPR April 3, 2020

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/04/03/825639323/scientists-probe-how-coronavirus-might-travel-through-the-air

– Le nouveau coronavirus peut sans doute être transmis en parlant – Sciences et Avenir avec AFP le 3/04/2020

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-nouveau-coronavirus-peut-sans-doute-etre-transmis-en-parlant-responsable-americain_143183