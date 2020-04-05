الحالة الوبائية بالمغرب : تسجيل 107 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ خلال 24 ساعة الأخيرة و11 حالة وفاة

صرحت وزارة الصحة في يومه الأحد 5 ابريل 2020 ان الحالات المسجلة بالاصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 107 حالة مؤكدة ما مجموعه 990 حالة منذ بداية انتشار الفيروس ….كما تم تسجيل 11 وفاة خلال 24 ساعة ليبلغ مجموع الوفيات لحد الآن 69 حالة ، فيما بلغت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء لحد الآن 71 حلة ،

وأضاف تصريح الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ3589 حالة مستبعدة .وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات :279حالة

ـ ـ جهة فاس مكناس : 132 حالة

ـ جهة الرباط سلا القنيطرة 177 حالة

ـ جهة مراكش اسفي :182 حالة ـ

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 75 حالة

ـ جهة سوس ماسة :19 حالات

ـ الجهة الشرقية :54 حالة

ـ جهة بني ملال خنيفرة : 26حالات

ـ جهة درعة تافيلالت : 41 حالات

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة الداخلة واد الدهب0

بقى ف دارك :