ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بالمغرب الى 122 حالة جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة ليصل الى 883 حالة في المجموع

صرحت وزارة الصحة في يومه السبت 4 ابريل 2020 ان الحالات المسجلة بالاصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 122 حالة مؤكدة ما مجموعه 883 حالة منذ بداية انتشار الفيروس ….كما تم تسجيل 11 وفاة خلال 24 ساعة ليبلغ مجموع الوفيات لحد الآن 58 حالة ، فيما تعافت 9 حالات ليبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 65 حلة ،

وأضاف تصريح الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ3304 حالة مستبعدة .وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات :247حالة

ـ ـ جهة فاس مكناس : 128 حالة

ـ جهة الرباط سلا القنيطرة 169 حالة

ـ جهة مراكش اسفي :140 حالة ـ

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 62 حالة

ـ جهة سوس ماسة :19 حالات

ـ الجهة الشرقية :51 حالة

ـ جهة بني ملال خنيفرة : 26حالات

ـ جهة درعة تافيلالت : 36 حالات

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة الداخلة واد الدهب0

بقى ف دارك :