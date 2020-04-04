تسجيل 30 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا خلال اربع ساعات…ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة الى 791 ـ بقى ف دارك

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 30 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من مساء يومه الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 791 حالات.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب « www.covidmaroc.ma »، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 3119 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن 57 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 48.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

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بقى ف دارك .