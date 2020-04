Le coronavirus se transmettrait simplement en parlant

Des scientifiques américain estiment, à partir de quatre études réalisées, que le nouveau coronavirus est sans doute transmis par les gens lorsqu’ils parlent et respirent. La conclusion de ces études est que le port de masques ou de foulards par la population aiderait à freiner les contagions.

Cette transmission par voie aérienne est une explication à la forte contagiosité du virus Covid-19 et ces études inclinent fortement à penser que la contagion s’effectue aussi par une transmission du virus via l’air expiré par les gens (les «aérosols»), et non plus seulement par les gouttelettes et postillons expulsés lors d’un éternuement ou d’une toux vers le visage d’autres personnes ou sur des surfaces (où le virus peut survivre).

Dans une des ses études menée par l’université du Nebraska, des portions du code génétique du virus ont ainsi été retrouvées dans l’air de chambres de malades.

Par ailleurs, confortant cette hypothèse, des chercheurs à Wuhan en Chine ont découvert récemment des concentrations élevées du coronavirus dans diverses pièces d’hôpitaux et, notamment dans les toilettes et les salles où les soignants enlevaient leurs équipements de protection.

Casablanca, le 4 avril 2020

Dr MOUSSAYER KHADIJA الدكتورة خديجة موسيار

اختصاصية في الطب الباطني و أمراض الشيخوخة Spécialiste en médecine interne et en Gériatrie

Présidente de l’Alliance des Maladies Rares au Maroc رئيسة ائتلاف الأمراض النادرة المغرب

Présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS) رئيسة الجمعية المغربية لأمراض المناعة الذاتية و والجهازية

Source

Le coronavirus est sans doute transmis en parlant – Figaro avec AFP –

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-coronavirus-est-sans-doute-transmis-en-parlant-20200403