تسجيل 70 حالة جديدة بالاصابة بفيروس كورونا ـ كوفيد19 ـ بالمغرب …مع ارتفاع في حالات الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة
صرحت وزارة الصحة في يومه الجمعة 3 ابريل 2020 ان الحالات المسجلة بالاصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 70 حالة مؤكدة ….و3 وفيات ليبلغ مجموع الوفيات لحد الآن 47 حالة ، فيما ارتفع عدد الحالات المتعافات بحوالي 22 حلة ليبلغ عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا 56 حالة ،
وأضاف تصريح الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ3062 حالة مستبعدة .وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :
ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات :224حالة
ـ ـ جهة فاس مكناس : 117 حالة
ـ جهة الرباط سلا القنيطرة 122 حالة
ـ جهة مراكش اسفي :129 حالة ـ
ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 58 حالة
ـ جهة سوس ماسة :19 حالات
ـ الجهة الشرقية :38 حالة
ـ جهة بني ملال خنيفرة : 25حالات
ـ جهة درعة تافيلالت : 24 حالات
ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة
ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات
ـ جهة الداخلة واد الدهب0
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