تسجيل 70 حالة جديدة بالاصابة بفيروس كورونا ـ كوفيد19 ـ بالمغرب …مع ارتفاع في حالات الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة

صرحت وزارة الصحة في يومه الجمعة 3 ابريل 2020 ان الحالات المسجلة بالاصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 70 حالة مؤكدة ….و3 وفيات ليبلغ مجموع الوفيات لحد الآن 47 حالة ، فيما ارتفع عدد الحالات المتعافات بحوالي 22 حلة ليبلغ عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا 56 حالة ،

وأضاف تصريح الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ3062 حالة مستبعدة .وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات :224حالة

ـ ـ جهة فاس مكناس : 117 حالة

ـ جهة الرباط سلا القنيطرة 122 حالة

ـ جهة مراكش اسفي :129 حالة ـ

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 58 حالة

ـ جهة سوس ماسة :19 حالات

ـ الجهة الشرقية :38 حالة

ـ جهة بني ملال خنيفرة : 25حالات

ـ جهة درعة تافيلالت : 24 حالات

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة الداخلة واد الدهب0

بقى ف دارك :