تسجيل 49 حالة مؤكدة بالاصابة بفيروس كورونا ـ كوفيد19 ـ بالمغرب …و7 وفيات جديدة خلال 24 ساعة

في تصريحها الصحفي اليومي المعتاد ليومه الخميس 2 ابريل 2020 اعلنت وزارة الصحة المغربية ان الحالات المسجلة بالاصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 49 حالة مؤكدة ….و7 وفيات ليبلغ مجموع الوفيات لحد الآن 44 حالة ، فيما تعافت 4 حالات جديدة ليبلغ عدد المتعافين 30 حالة ،

وأضاف تصريح الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ2815 حالة مستبعدة .وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات :189حالة

ـ ـ جهة فاس مكناس : 113 حالة

ـ جهة الرباط سلا القنيطرة 115 حالة

ـ جهة مراكش اسفي :127 حالة ـ

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 47 حالة

ـ جهة سوس ماسة :18 حالات

ـ الجهة الشرقية :35 حالة

ـ جهة بني ملال خنيفرة : 23 حالات

ـ جهة درعة تافيلالت : 20 حالات

ـ جهة كلميم واد نون : 2 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 2 حالات

ـ جهة الداخلة واد الدهب0

بقى ف دارك :