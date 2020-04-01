تسجيل 40 حالة مؤكدة بالاصابة بفيروس كورونا ـ كوفيد19 ـ بالمغرب بانخفاض يصل الى حوالي 50 في المائة مقارنة مع بداية الأسبوع

في تصريحها الصحفي اليومي المعتاد ليومه الأربعاء 1 ابريل 2020 اعلنت وزارة الصحة المغربية ان الحالات المسجلة بالاصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 40 حالة مؤكدة ….بانخفاض يمثل حوالي 50 في المائة مقارنة مع النسبة المسجلة بداية ألأسبوع والتي كانت 104 حالة مؤكدة ،

وأضاف تصريح الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ2653 حالة مستبعدة .

وارتفاع حالة الوفيات الى 37 حالة وفاة …اما عدد المتعافين فقد بلغ 26

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات :181حالة

ـ ـ جهة فاس مكناس : 110 حالة

ـ جهة الرباط سلا القنيطرة 112 حالة

ـ جهة مراكش اسفي :115 حالة ـ

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 44 حالة

ـ جهة سوس ماسة :17 حالات

ـ الجهة الشرقية : 26حالات

ـ جهة بني ملال خنيفرة : 21 حالات

ـ جهة درعة تافيلالت : 13 حالات

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 2 حالات

ـ جهة الداخلة واد الدهب0

بقى ف دارك :