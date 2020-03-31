عميد الفريق عبدالله خفيفي في تصريح حصري ل- mco.ma – : جميع اللاعبين ملزمين بتطبيق البرنامج اليومي للتداريب للحفاظ على اللياقة البدنية … و بن شيخة يتابع لاعبيه عبر الفيديو …و يوجه رسالة…

عبدالقادر البدوي

– قال عميد فريق المولودية الوجدية عبد الله خفيفي ، انه دائم الاتصال بين المدرب بن شيخة وزملائه في الفريق، حيث اوكلت اليه تزويد اللاعبين بتعليمات المدرب بخصوص البرنامج الاعدادي للعمل في منازلهم، علما ان الجميع مطالب بتطبيقها عبر الفيديو، و التي يتوصل بها المدرب تقريبا يوميا، و في موضوع دي صلة شدد خفيفي على ان اللاعبين محتاطين كثيرا بكل ما يتعلق بنوعية التغذية ، ودلك وفق نظام غدائي خاص تفاديا لازدياد الوزن…

هدا و وجه العميد خفيفي بدوره رسالة الى الجماهير الوجدية جاء فيها انه » في ظل الجهود المبذولة من قبل الجميع من اجل مكافحة فيروس كورونا المستجد و الحد من انتشاره ، اوجه نداء الى كافة المواطنين المغاربة بضرورة الالتزام بتعليمات الجهات الرسمية لضمان سلامتهم، فصحة و سلامة المواطنين هي اهم من كل شيء ، و كدلك الكف عن نشر الشائعات و الاخبار المغلوطة و التخلي عن ثقافة السخرية و الاستهزاء بالوباء، فكلنا سواسية امام فيروس قاهر ينشر بلاءه في جميع الاماكن، كما ادعو بالمناسبة الجميع للاتحاد والتضامن اكثر من أي وقت مضى في هده الظرفية الحساسة التي يمر منها العالم ، و اتمنى الشفاء العاجل للجميع و نسأل الله تعالى ان يمدنا بفرج قريب ، وان يحفظ الله تعالى بلدنا من كل شر. »

و بخصوص المبادرات التي انخرطت فيها مجموعة من الاندية و بعض اللاعبين ، اكد العميد انه وفر هو الاخر مساعدة لبعض الاسر المعوزة لاجتياز هده المحنة التي تضررت فيها الاسر التي تعاني من الهشاشة، هدا وحسب ما استقته المنتخب من معلومات فهناك مجموعة من اللاعبين في الفريق الوجدي الدين لبوا نداء الوطن بمد المساعدة للمحتاجين ، ومنهم المهاجم المهدي النغمي الدي اعلن عن استعداده للتكفل بعشرة أسر فقيرة، وانضم إليه زميليه آدم النفاتي و جمال حركاس اللذين أبديا بدورهما استعدادهما للتكفل ببعض العائلات المعوزة، لتجاوز المحنة العصيبة التي تمر منها بلادنا خلال الأيام القليلة الماضية .

و في موضوع دي صلة ، يواصل المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة متابعة تداريب لاعبي المولودية عبر تقنية الفيديو ، للوقوف على مدى التزام اللاعبين بالبرنامج اليومي للحفاظ على اللياقة البدنية، تحسبا لعودة الدوري الكروي في أي لحظة …من جهة اخرى وجه المدرب بن شيخة رسالة الى ساكنة مدينة وجدة و بالخصوص الى الشعبين المغربي والجزائري شدد فيها على ضرورة البقاء في المنازل لتجنب كل ما من شأنه ان يمس بصحة السكان ، وقال ان هدا ابتلاء و محنة ، و لا بد الخروج منه منتصرين ان شاء الله ، و كمسلمين فإننا نأمن بالقدر ، ادن حتى نتجنب التهلكة ، لا بد من الاستماع الى المختصين ، واحترام الاوامر، حتى نحمي الاسرة و الاهل والاحباب ، مؤكدا ان الوقاية خير من العلاج، لدا لا بد من التحلي باليقظة، و في الاخير قال » احبكم في الله وربي يحفظ المغرب العربي و المسلمين… »