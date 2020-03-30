انخفاض ملموس في الحالات المؤكدة لفيروس كورونا بالمغرب بتسجيل 71 حالة …مقابل ارتفاع في حالات الوفيات 7 حالات خلال يوم واحد

في تصريحها الصحفي اليومي المعتاد ليومه الأثنين 30 مارس 2020 اعلنت وزارة الصحة المغربية ان الحالات المسجلة بالاصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 71 حالة مؤكدة ….بانخفاض يمثل حوالي 30 في المائة مقارنة مع النسبة المسجلة بالأمس والتي كانت 104 حالة مؤكدة ،

وأضاف تصريح الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2107حالة.

غير ان الملفت للانتباه في هذا التصريح هو تسجيل 7 حالات وفيات ليرتفع عدد الوفيات الى 33 حالة مقابل 14 حالة معافاة حيث تم خلال 24 ساعة الماضية تسجيل حالة معافاة واحدة فقط

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات :159حالة

ـ ـ جهة فاس مكناس : 91 حالة

ـ جهة الرباط سلا القنيطرة 88 حالة

ـ جهة مراكش اسفي :93 حالة ـ

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 38 حالة

ـ جهة سوس ماسة :17 حالات

ـ الجهة الشرقية : 22حالات

ـ جهة بني ملال خنيفرة : 17 حالات

ـ جهة درعة تافيلالت : 8 حالات

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء : 0

ـ جهة الداخلة واد الدهب0

بقى ف دارك :