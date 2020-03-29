ارتفاع سريع في نسبة المصابين بفيروس كورونا المستجد …104 حالة جديدة في ظرف 24 ساعة تقريبا الضعف

في تصلايحها الصحفي اليومي اعلنت وزارة الصحة المغربية ان الحالات المسجلة بالاصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 104 ، قريبا ضعف الحالات المسجلة بالأمس

وأضاف تصريح الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1756 حالة.

اما الحالات المتماثلة للشفاء فقد بلغت 13 حالة في حين بلغ عدد الوفيات 26 حالة

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات :133حالة

ـ ـ جهة فاس مكناس : 87 حالة

ـ جهة الرباط سلا القنيطرة 83 حالة

ـ جهة مراكش اسفي :81 حالة ـ

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 32 حالة

ـ جهة سوس ماسة :14 حالات

ـ الجهة الشرقية : 16حالات

ـ جهة بني ملال خنيفرة : 10 حالات

ـ جهة درعة تافيلالت : 6 حالات

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء : 0

ـ جهة الداخلة واد الدهب0

بقى ف دارك :