Home»Débats»ارتفاع سريع في نسبة المصابين بفيروس كورونا المستجد …104 حالة جديدة في ظرف 24 ساعة تقريبا الضعف

ارتفاع سريع في نسبة المصابين بفيروس كورونا المستجد …104 حالة جديدة في ظرف 24 ساعة تقريبا الضعف

/ /0/ 48
0
Shares
PinterestGoogle+
 

في تصلايحها الصحفي اليومي اعلنت وزارة الصحة المغربية ان الحالات المسجلة بالاصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 104 ، قريبا ضعف الحالات المسجلة بالأمس
وأضاف تصريح الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1756 حالة.
اما الحالات المتماثلة للشفاء فقد بلغت 13 حالة في حين بلغ عدد الوفيات 26 حالة
وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :
ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات :133حالة
ـ ـ جهة فاس مكناس : 87 حالة
ـ جهة الرباط سلا القنيطرة 83 حالة
ـ جهة مراكش اسفي :81 حالة ـ
ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 32 حالة
ـ جهة سوس ماسة :14 حالات
ـ الجهة الشرقية : 16حالات
ـ جهة بني ملال خنيفرة : 10 حالات
ـ جهة درعة تافيلالت : 6 حالات
ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة
ـ جهة العيون الساقية الحمراء : 0
ـ جهة الداخلة واد الدهب0

بقى ف دارك :

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

عــــاجل : عبد النبي بيوي يحتل الرتبة الاولى خلال عملية الفرز الأوليةالدكتور مصطفى بنحمزة : اذا استطعنا القضاء على التدخين في المؤسسات التعليمية فسنقضي عليه بشكل نهائي VIDEOما هي اسرار زيارة افتاتي للشريط الحدودي ومعاقبة حزب العدالة والتنمية له بتجميد كل مسؤولياتهمعهد البعث الإسلامي بوجدة ينظم تظاهرة قرآنية ضخمة احتفاء بالمئات من طلبة العلوم الشرعية بالتعليم العتيق videos

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.