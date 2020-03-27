تسجيل 58 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ بالمغرب يومه الجمعة ليرتفع العدد الى 333

اعلنت وزارة الصحة المغربية انها سجلت خلال 24 ساعة الماضية 58 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ وبذلك بلغ مجموع الحالات المسجلة بالمغرب لحد الآن ما مجموعه 333 حالة ، فيما بلغ عدد المتعافين 11 ، في حين ارتفع عدد الوفيات الى 21 حالة …

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات : 87 حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى ـ 104 حالة

ـ ـ جهة فاس مكناس : 51 حالة ـ بالأمس اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى63 حالة

ـ جهة الرباط سلا القنيطرة 50 حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى ـ56 حالة

ـ جهة مراكش اسفي :43 حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى 51 حالة

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 16 حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم ارتفع عدد الاصابات الى 23 حالة

ـ جهة سوس ماسة :10 حالات ـ بالأمس ـ ارتفع عدد الاصابات اليوم الى 11 حلة

ـ الجهة الشرقية : بالأمس 7 حالات ….في حين ارتفع عدد الاصابات اليوم الى 9 حالات

ـ جهة بني ملال خنيفرة : 7حالات لم يتغير العدد

ـ جهة درعة تافيلالت : 3 حالة واحدة …ارتفع العدد اليوم الى 5 حالات

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة منذ يومين

ـ جهة العيون الساقية الحمراء : 0

ـ جهة الداخلة واد الدهب : 0