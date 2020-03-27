الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة بلاغ هام الى عموم المواطنين

اصدرت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة صباح يومه الجمعة 27 مارس 2020 بلاغا الى عموم المواطنين وساكنة مدينة وجدة ، تخبرهم فيها باهم التدابير والاجراءات التي اتخذتها الوكالة في هذه الظرفية التي تعيش فيها البلاد حالة الطواريء الصحية لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ وفي ما يلي نصل بلاغ الوكالة :

على إثر التطورات الأخيرة لفيروس كورونا “كوفيد 19 ” وفي إطار إجراءات الوقاية والسلامة التي تم اتخاذها على الصعيد الوطني بهدف التوعية بخطورة انتشار هذا الوباء، فقد عملت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة على اتخاذ مجموعة من التدابير وذلك منذ 23 مارس 2020 من أجل الحفاظ على استمرارية خدماتها والتقليص من تنقل الزبناء نحو ملحقاتها التجارية.

وهكذا وخلال فترة الطوارئ الصحية، تؤكد الوكالة لزبنائها السهر على ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب واستمرار خدمات التطهير السائل، وكذلك تعزيز فرق المداومة للتدخل بشكل مستمر في إطار أشغال صيانة الشبكات طيلة هذه الفترة.

وإضافة إلى ذلك، وضمانا منها لسلامة زبناها ومستخدميها خلال هذه الوضعية الاستثنائية الحالية، فقد عملت الوكالة على اتخاذ إجراءات وقائية بمختلف المقرات والملحقات التجارية خاصة فيما يتعلق بتقوية وتعزيز إجراءات النظافة والتعقيم والوقاية الصحية لمقراتها ولمستخدميها وتنظيم الولوج إلى داخل المقرات.

هذا، وقد قررت الوكالة، طيلة فترة الطوارئ الصحية، تأجيل بعض الأنشطة خاصة عمليات قراءة العدادات وتوزيع فواتير الاستهلاك بمقر المساكن والمحلات.

كما أن الوكالة تعطي الأولوية لعمليات التواصل عن بعد مع زبنائها، فبالنسبة لطلبات الربط والاشتراك أو فيما يتعلق بالشكايات أو طلبات التدخل وغيرها، يمكن للزبناء الكرام الاتصال بمصالح الوكالة عبر خدمات متوفرة 24/ 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع على الأرقام التالية،

مركز العلاقات مع الزبناء: الرقم الاقتصادي 0801000304 أو على الأرقام: O536746187، 0536501406،0536504271،

أو على البوابة الإلكترونية: www.radeeo.maأوعلى البريد الإلكتروني: radeeo@radeeo.ma

كما يمكن لزبناء الوكالة الكرام أداء الفواتير المتعلقة باستهلاك الماء على الموقع الإلكتروني للوكالة www.radeeo.ma أو عبر التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالأبناك أو بشابيك الاستخلاص القريبة منهم (وكالات تسهيلات وضمان كاش).

فمن خلال هذه التدابير، فإن الوكالة تلتزم بانخراطها الفعلي في المخطط الاستعجالي للصحة العمومية وتطمئن المواطنين بالتزامها اليومي لضمان استمرارية الخدمات مع تسيير أفضل للشبكات وجودة أحسن في خدمة المواطنين”.