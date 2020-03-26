تسجيل 50 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ بالمغرب يومه الخميس بانخفاض 5 حالات مقارنة بالأمس

اعلنت وزارة الصحة المغربية انها سجلت خلال 24 ساعة الماضية 50 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ وبذلك بلغ مجموع الحالات المسجلة بالمغرب لحد الآن ما مجموعه 275 حالة وقد لوحظ ان العدد المسجل يومه الخميس 26 مارس 2020 اقل من العدد المسجل بالأمس بحوالي 5 حالات ، فيما بلغ عدد المتعافين 8 ، في حين ارتفع عدد الوفيات الى 10 …

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات : 59 حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى ـ 87 حالة

ـ ـ جهة فاس مكناس : 50 حالة ـ بالأمس اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى 51 حالة

ـ جهة الرباط سلا القنيطرة :45 حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى ـ 50 حالة

ـ جهة مراكش اسفي : 32 حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى 43 حالة

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 15 حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم ارتفع عدد الاصابات الى 16حالة

ـ جهة سوس ماسة :8 حالات ـ بالأمس ـ ارتفع عدد الاصابات اليوم الى 10 حلة

ـ الجهة الشرقية : 7 حالات ….لم تسجل اية حالة جديدة منذ يومين

ـ جهة بني ملال خنيفرة : 6 حالات ارتفع عدد الاصابات اليوم الى7حالات

ـ جهة درعة تافيلالت : 2 حالة واحدة …ارتفع العدد اليوم الى 3 حالات

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة منذ يومين

ـ جهة العيون الساقية الحمراء : 0

ـ جهة الداخلة واد الدهب : 0