ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ في المغرب الى 225 حالة

اعلنت وزارة الصحة المغربية انها سجلت خلال 24 ساعة الماضية 55 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ وبذلك بلغ مجموع الحالات المسجلة بالمغرب لحد الآن ما مجموعه 225 حالة ، فيما بلغ عدد المتعافين 7 ، وعدد الوفيات 6 …

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات : 42 حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى ـ 59 حالة

ـ ـ جهة فاس مكناس : 36 حالة ـ بالأمس اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى 50 حالة

ـ جهة الرباط سلا القنيطرة : 40 حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى ـ 45 حالة

ـ بالأمس ـ اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى 32 حالة ـ جهة مراكش اسفي : 22 حالة

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 11 حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم ارتفع عدد الاصابات الى 15 حالة

ـ جهة سوس ماسة : 6 حالات ـ بالأمس ـ ارتفع عدد الاصابات اليوم الى 8 حلة

….اليوم لم تسجل اية حالة جديدة 7 ـ الجهة الشرقية : حالات

ـ جهة بني ملال خنيفرة : 4 حالات ارتفع عدد الاصابات اليوم الى 6 حالات

ـ جهة درعة تافيلالت : 1 حالة واحدة …ارتفع العدد اليوم الى 2 حالتين

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء : 0

ـ جهة الداخلة واد الدهب : 0