ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ في المغرب الى 225 حالة
اعلنت وزارة الصحة المغربية انها سجلت خلال 24 ساعة الماضية 55 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ وبذلك بلغ مجموع الحالات المسجلة بالمغرب لحد الآن ما مجموعه 225 حالة ، فيما بلغ عدد المتعافين 7 ، وعدد الوفيات 6 …
وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :
ـ ـ جهة الدار البيضاء سطات : 42 حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى ـ 59 حالة
ـ ـ جهة فاس مكناس : 36 حالة ـ بالأمس اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى 50 حالة
ـ جهة الرباط سلا القنيطرة : 40 حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى ـ 45 حالة
ـ بالأمس ـ اما اليوم فقد ارتفع عدد الاصابات الى 32 حالة ـ جهة مراكش اسفي : 22 حالة
ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 11 حالة ـ بالأمس ـ اما اليوم ارتفع عدد الاصابات الى 15 حالة
ـ جهة سوس ماسة : 6 حالات ـ بالأمس ـ ارتفع عدد الاصابات اليوم الى 8 حلة
….اليوم لم تسجل اية حالة جديدة 7 ـ الجهة الشرقية : حالات
ـ جهة بني ملال خنيفرة : 4 حالات ارتفع عدد الاصابات اليوم الى 6 حالات
ـ جهة درعة تافيلالت : 1 حالة واحدة …ارتفع العدد اليوم الى 2 حالتين
ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة
ـ جهة العيون الساقية الحمراء : 0
ـ جهة الداخلة واد الدهب : 0
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