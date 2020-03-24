نداء من ممرضي و ممرضات مستشفى الفارابي وجدة

إلى إخواننا المغاربة الأحرار… في ظل الانتشار المستمر و المتزايد بشكل مخيف لوباء كورونا، أصبحنا نحن الممرضات والممرضين المزاولين نعيش ضغطاً رهيبا حيث أصبحنا نفكر في عدم العودة إلى منازلنا و أحياءنا تفاديا لنقل المرض لعائلاتنا. و منه فإيماناً منًا بواجبنا المهني اللاّمشروط و وعياً منّا بحاجة الشعب المغربي إلينا في هذا الوقت الحرج نعلن استعدادنا لعزل أنفسنا و مغادرة بيوتنا من أجل خدمة المواطنين و المرضى خصوصاً و لا سيما التضحية بأرواحنا إن دعت الضرورة إلى ذلك فنحن لا نخاف الموت لأننا نعيشه كل يوم و لكن لا نريد أن نضحي بأرواح واليدينا الذين وهبوا لنا الحياة و سُخِّرنا لنكون ممرضين و ليس ناقلين للمرض .

لذا نطلب من كل مواطن له غيرة على بلاده أن نتحد جميعاً حتى تمر هذه الأزمة بسلام و نطالب وزارة الصحة و المسؤولين و إدارة المستشفى و سكان الأحياء المجاورة للمركز الإستشفائي بالتجنّد لإيجاد شقق حيث يمكننا الاستقرار مؤقتاً حتى تمر هذه الأزمة بإذن الله، لأنه لستم أنتم فقط من تحتاجون لنا فنحن أيضاً نحتاج لكم و يتوجب علينا التضامن كل حسب استطاعته و قدرته