وزارة الصحة : تسجيل 27 حالة جدية مصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية بالمغرب
اعلنت وزارة الصحة المغربية انها سجلت خلال 24 ساعة الماضية 27 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ وبذلك بلغ مجموع الحالات المسجلة بالمغرب لحد الآن ما مجموعه 170 حالة ، فيما بلغ عدد المتعافين 6 ، وعدد الوفيات 5 …
وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :
ـ 1 ـ جهة الدار البيضاء سطات : 42 حالة
ـ2 ـ جهة الرباط سلا القنيطرة : 40 حالة
ـ3 ـ جهة فاس مكناس : 36 حالة
4 ـ جهة مراكش اسفي : 22 حالة
5 ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 11 حالة
6 ـ الجهة الشرقية : 7 حالات
7 ـ جهة سوس ماسة : 6 حالات
8 ـ جهة بني ملال خنيفرة : 4 حالات
9 ـ جهة درعة تافيلالت : 1 حالة واحدة
10 ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة
11 ـ جهة العيون الساقية الحمراء : 0
12 ـ جهة الداخلة واد الدهب : 0
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