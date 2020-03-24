وزارة الصحة : تسجيل 27 حالة جدية مصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية بالمغرب

اعلنت وزارة الصحة المغربية انها سجلت خلال 24 ساعة الماضية 27 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ وبذلك بلغ مجموع الحالات المسجلة بالمغرب لحد الآن ما مجموعه 170 حالة ، فيما بلغ عدد المتعافين 6 ، وعدد الوفيات 5 …

وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ 1 ـ جهة الدار البيضاء سطات : 42 حالة

ـ2 ـ جهة الرباط سلا القنيطرة : 40 حالة

ـ3 ـ جهة فاس مكناس : 36 حالة

4 ـ جهة مراكش اسفي : 22 حالة

5 ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة : 11 حالة

6 ـ الجهة الشرقية : 7 حالات

7 ـ جهة سوس ماسة : 6 حالات

8 ـ جهة بني ملال خنيفرة : 4 حالات

9 ـ جهة درعة تافيلالت : 1 حالة واحدة

10 ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

11 ـ جهة العيون الساقية الحمراء : 0

12 ـ جهة الداخلة واد الدهب : 0