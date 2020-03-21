بلاغ صحفي

السبت 21 مارس 2020

حصيلة الإصابة بفيروس كورونا المستجد 96 حالة مؤكدة

تعلن وزارة الصحة إلى الرأي العام أنه تم إلى حدود اليوم السبت 21 مارس 2020 وإلى غاية الساعة السابعة والنصف مساء، تسجيل ما مجموعه 96 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور-المغرب والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومختبر المستشفى العسكري، وهذه الحالات موزعة على جهات المملكة على الشكل التالي: جهة فاس مكناس 21، جهة الدار البيضاء سطات 22، جهة الرباط القنيطرة 22، جهة طنجة تطوان الحسيمة 7، جهة مراكش آسفي10، الجهة الشرقية 4، جهة كلميم واد نون 1، جهة سوس ماسة 6، بين ملال خنيفرة 2، جهة درعة تافيلالت 1، منها ثلاث حالات وفاة.

وتخبر وزارة الصحة، أن الفرنسية من الأصول السنغالية تم تأكيد شفاؤها وخلوها من كوفيد-19 عبر التحاليل المخبرية وستغادر المستشفى اليوم السبت ليصبح عدد الحالات التي شفيت ثلاثة، كما أثبتت التحاليل التي سبق وأجريت لمواطن مصاب بمرض عضال وافته المنية إصابته بفيروس كورونا المستجد (Cas Post Mortem).

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والالتزام بحالة الطوارئ الصحية 24 ساعة على 24 ساعة والتي أعلنتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولي