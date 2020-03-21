اعوان السلطة ومخالفات حالة الطواريء الصحية بوجدة

ينص قرار وزارة الداخلية ـ المتعلق بتدبير الخروج الضروري للمواطنين خلال حالة الطواريء الصحية الذي ينص ان اعوان السلطة سوف يقومون بتوزيع شهادات التنقل للمواطنين بقر سكناهم ….غير انه ومع كامل الأسف لاحظ المواطنون في وجدة ان اعوان السلطة يشكلون حولهم تجمعات بشرية بالعديد من احياء المدينة في غياب اي احتياطات وقائية ، حيث يتجمع المواطنون الراغبون في الحصول على شهادة التنقل الاستثنائية امام اعوان السلطة بمختلف الأحياء ….مع العلم ان هذا التصرف يشكل خطرا يهدد السلامة الصحية ، ويضرب الحجر الصحي في العمق …

لهذا نلتمس من السيد الوالي تدارك الأمربشكل مستعجل