ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ـ كوفيد 19 ـ الى 77 حالة مؤكدة بالمغرب

الجمعة 20 مارس، 2020

وزارة الصحة.. كوفيد-19: 77 حالة مؤكدة بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة، على بوابتها الرسمية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 77 حالة حتى السابعة مساء من يومه الجمعة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 374 حالة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى ثلاثة، فيما أُعلن أمس عن تماثل مواطنة مصابة بالفيروس للشفاء، وهي حالة التعافي الثانية من الفيروس التي يتم تسجيلها بالمملكة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ومع 20/03/2020