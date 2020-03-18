كلية الطب والصيدلة بوجدة اول كلية على الصعيد الوطني تنشيء منذ 3 سنوات موقعا متخصصا في بث محاضرات الأساتذة بالصوت والصورة …والتدريس عن بعد

تعتبر كلية الطب والصيدلة بوجدة اول كلية على الصعيد الوطني ومن الكليات القلائل على المستوى العالمي التي أنشأت قبل ثلاث سنوات موقعا الكترونيا متخصصا في بث مختلف محاضرات السادة الأساتذة بالصوت والصورة ، والتدريس عن بعد ، والتي تلقى بمختلف مدرجات الكلية …الموقع الذي تم انشاؤه بشراكة مع » جمعية الدعم التربوي » ، بالاضافة الى بثه لمحاضرات السادة الأساتذة يهتم ايضا بمختلف التظاهرات والأنشطة الطبية والعلمية التي تنظمها الكلية ، ويحمل الموقع الالكتروني هذا اسم :

www.medcursus.com

من انشاء شركة

ILASCOM-AGENCY

للاعلام والتكنولوجيات الرقمية

هذا ويبلغ عدد المنخرطين ـ المتتبعين لمختلف المحاضرات التي يبثها الموقع حوالي 8500 منخرط أطباء ، وطلبة أطباء …من داخل ومن خارج المغرب

ويبلغ عدد زوار الموقع حوالي 2000 زائر يوميا ، من بينهم 40 في المائة من طلبة كليات الطب والصيدلة بالجزائر الشقيقة ، و 31 في المائة من المغرب ، و 10 في المائة من فرنسا ، كما يتابع المحاضرات التي يبثها الموقع العشرات من المتتبعين يوميا من كل من تونس ، السينيغال ، اوكرانيا ، والغابون ، وغينيا ، وكندا ، والولايات المتحدة …والعديد من الدول الفنكوفونية

وبذلك تكون كلية الطب بوجدة ، حققت بالفعل سبقا بيداغوجيا ومعرفيا وعلميا على المستوى الوطني بل والدولي ، باستغلال التكنولوجيا الرقمية لخدمة الطلبة ، والأطباء ، ليس في المغرب فحسب وانما على الصعيد الدولي ….

هذا قد وفرت كلية الطب والصيدلة بوجدة عددا كبيرا من المحاضرات لطلبتها عبر هذا الموقع خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي المتمثل في تعليق الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية بالمغرب ، كقرار احترازي لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب ، واعتماد قاعدة الدروس عن بعد التي تعتبر كلية الطب والصيدلة من الكليات القلائل السباقة في هذا المجال وذلك منذ 3 سنوات ….

وبهذه المناسبة لا يسعنا الا ان ننوه بالبروفيسور عبدالرحيم عزوزي عميد هذه الكلية بتوفيره كل الظروف لانجاح هذا المشروع العلمي الذي اصبح مرجعا هاما ليس لطلبة كليات الطب والصيدلة في العالم الفرونكفوني فحسب ، وانما مرجعا ايضا للأطباء بالعديد من الدول …بحيث اصبح الموقع الالكتروني

www.medcursus.com

وسيلة للتكوين المستمر ، والاطلاع على الجديد في مجال الطب والصيدلة كما نشكر كل السادة الأساتذة الذين قاموا بتسجيل محاضراتهم والتي اصبحت مرجعا هاما للطلبة ، والأطباء ، وللدارسين والمهتمين من جميع بقاع العالم الفرنكوفوني …محاضرات نسأل الله ان تبقى والى الأبد صدقة جارية وعلما ينتفع به .