وزارة الصحة تعلن تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد ومدينة وجدة تسجل اول حالة اصابة مؤكدة

اخبرت وزارة الصحة المغربية في بلاغ لها صدر اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 ، انه تم ما بين العاشرة صباحا والتاسعة مساء من يومه الثلاثاء تسجيل 6 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

واعلن وزارة الصحة في بلاغها بأن الحالات الجديدة المسجلة اليوم تم تأكيدها مخبريا بمعهد « باستور المغرب » والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة باصابتها بالفيروس ـ كوفيد 19 هو 44 حالة لحد الآن في المغرب ا ».

وتتوزع الحالات الجديدة على الشكل التالي : طنجة حالتان (2)، وجدة حالة واحدة (1)، الرباط حالة واحدة (1)، سطات حالة واحدة (1)، كلميم حالة واحدة (1)، وتوجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

ودعت وزارة الصحة المغربية المواطنات والمواطنين إلى الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.