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وزارة الصحة المغربية تعلن عن تسجيل 9 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد

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بلاغ صحفي
ـ السبت 14 مارس 2020
المغرب يعلن عن تسجيل 9 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
تخبر وزارة الصحة الرأي العام انه تم ليلة الجمعة السبت تسجيل 9 حالات اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد جديدة في المغرب ، ليكون بذلك العدد الاجمالي للحالات المؤكدة اصابتها بمرض كوفيد ـ 19 ، هو 17 حالة ببلادنا الى حدود يومه السبت 14 مارس 2020

وتتعلق الحالات التسع بثمانية مهاجرين مغاربة مقيمين بكل من: إسبانيا (4 حالات)، إيطاليا (3 حالات) ومهاجر مغربي مقيم بفرنسا، دخلوا إلى المغرب ما بين 24 فبراير و12 مارس 2020، بالمدن التالية: تطوان، الرباط، الدار البيضاء، فاس وخريبكة.

فيما تم تسجيل حالة إصابة واحدة بالمغرب عن طريق اتصالها بحالة أخرى وافدة كانت قد تأكدت إصابتها سابقا، وما زالت تحت العلاج
وقد تم تشخيص الحالات التسع من قبل اطقم طبية متخصصة باتباع الخطوات المعمول بها من اجل اجراء التحاليل المخبرية بكل من المركز الوطني للأنفلوانزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط ، ومعهد باستور بالمغرب بالدارالبيضاء ، وتم التكفل بجميع الحالات وفقا للاجراءات الصحية المعتمدة .
كما تخبر وزارة الصحة ان الحالة الصحية لجميع الحالات المؤكدة مستقرة ولا تدعو للقلق

 
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