المجلس الجهوي للموثقين بوجدة …يقوم بتعليق وقفته الاحتجاجية المقررة صباح يوم الخميس امام محكمة الاستئناف بوجدة

قام المجلس الجهوي للموثقيف بوجدة بتعليق الوقفة الاحتجاجية التي كان سينظمها امام محكمة الاستئناف بوجدة صباح يوم الخميس 12 مارس الحالي 2020 ، والتي تندرج ضمن سلسلة الوقفات التي اعلن عنها المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ….وتم تعليق الوقفة الاحتجاجية بناء على بيان مستعجل صدر مساء يومه الاربعاء 11 مارس من المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب بعد اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة سعد الدين العثماني يومه الأربعاء ….جاء فيه

» تبعًا للقاء الذي جمع بين ممثلي المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب و بين رئاسة الحكومة في شخص الدكتور سعد الدين العثماني يومه الأربعاء 11 مارس 2020 على الساعة الخامسة مساءاً، و بعد النقاش حول مشروع مرسوم الأتعاب و رأي مجلس المنافسة و كذا الأشكال النضالية التي اتخذتها الهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب ؛

اتفقت الأطراف على فتح باب الحوار من جديد حول نقط الخلاف بغية الوصول الى صيغة توافقية تضمن مصالح الهيئة الوطنية للموثقين و المتعاقدين و الأطراف الأخرى.

لهذه الأسباب قرر السيد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب تعليق الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مختلف محاكم الاستئناف بالمغرب يوم الخميس 12 مارس 2020، مع الإبقاء على إغلاق المكاتب يوم الخميس 12 مارس 2020 فقط

هذا وكان الموثقون قد قرروا خوض سلسلة من النضالات تتمثل في خوض اضرابات وطنية ابتداء من يوم الخميس 19 و 30 و31 مارس مصحوب بوقفات احتجاجية امام محاكم الاستئناف بمختلف مدن المملكة ايام 12 و 19 مارس تتوج بوقفة احتجاجية وطنية يوم 31 مارس امام مقر وزارة العدل بالرباط

وتندرج اضرابات الموثقين ووقفاتهم الاحتجاجية نتيجة عدم تجاوب الحكومة مع مطلبهم الرافض لتسقيف الأتعاب .

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