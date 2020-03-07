كورونا.. بين الكاف والنون

رمضان مصباح الإدريسي

يقول:

وكُنت أعْشقُ قَبلاً لحنَ عَطْسَتِها — فصِرت إن عطَسَتْ ينتابُنيِ الفزعُ

أبو كمامة الكُوروني

وتقول:

تنتابُه كُحَّةٌ إن لمْ أكَمِّم لها َ — تَجرِي بِسيقانها جرْيا بِه دَلعُ

رمضان مصباح

أما البيت الأول فهو لصاحبه ،مما يجري اليوم بين الأعين في الفضاء الأزرق الساخر من كورونا؛حيث بز المغاربة جميع الشعوب؛وهذه ظاهرة تحتاج إلى دراسة متخصصة ،قد يتصدى لها الدكتور لمباركي ،فارس مجاله.

أما البيت الثاني فهو لي ،بعد أن بدا لي أنه لا يليق في حق المرأة وهي تحتفل بعيدها الربيعي .

هي تعطس فتخيف حتى من كان يعشق وقع عطستها.

وهو يكح فتتصدى له بكمامتها ،حتى تتقي عدَّاءات كورونيات بسيقان وتيجان.

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أما الكاف فهي مدخل كورونا ؛والنون حينما تستقر بين ظهرانينا – وهي فاعلة -كما تتوقع كل الدول المصابة.

ولعلنا في المغرب في المنزلة بين المنزلتين ؛لقد دخلت ،وباتت في عظام الوطن ؛كما عبر المتنبي عن حُماه ،حينما قال:

بذلت لها المطارف والحشايا ** فعافتها وباتت في عظامي

لكنها لم تتمدد بأيادي وأرجل بعد؛ونتمنى ألا يحصل هذا ؛وان كانت الأماني عملة من خواء في مواجهة الوباء.

لن أتحدث عن هذا الوباء حديث العلماء ،وهم اليوم ،بالنسبة للإنسانية المفتونة ،القِبلة والكعبة والفاتيكان وحائط المبكى والدلاي لاما، وتاج محل وما شئتم.

كفى اسحبوا كل ألوانكم،إلى حين، واتركوا لون العقل لِعقل هذا الفيروس وتصفيده.

بل سأتحدث عنه اجتماعيا وثقافيا؛ لأن كل بروتوكولات الوقاية التي رتبها المختصون في العالم بأسره- رواية عن الصينيين لأنهم رأس الحربة في هذه الحرب؛وقد أعلنوها فعلا حربا صامتة وصارمة – لن تفيدنا كثيرا إن لم ننهض بسرعة لتأسيس ثقافة الوباء في عقول مواطنينا.

لقد عرف أجدادنا أوبئة متعددة ،وقد كان القرن السابع عشر ،بصفة خاصة قرن أوبئة؛حيث أفنى الطاعون ،بل أخلى مدنا كاملة ؛أتى حتى على بعض الوزراء وقادة الجيش وكبار التجار من المسلمين واليهود.

بل حتى سلطان الوقت اضطر للرحيل عن مراكش إلى ضواحيها ،هروبا بحاشيته وجنده من الوباء.

أجدادنا عاشوا هذا وامتلكوا ثقافته ،وخلفوا لنا معجما شعبيا ظل الى حين متداولا على الألسن.

اليوم والحمد لله ،وبتقدم الطب ،ماتت فينا هذه الثقافة ؛ولهذا ترانا مصممين على أن نظل نعمر المساجد والأسواق ،ونحيط بصينية الشاي وقصعة الكسكس،ونتعانق مثنى وثلاث،وهلم عطسا وعطسا ،وكأن كل البروتوكولات الوقائية والتشخيصية هراء في هراء.

راجعت أغلب التعليقات على نصح السيد وزير الصحة الناس – ضمن توجيهات أخرى – بالصلاة في منازلهم فألفيتها لا هي في العير ولا هي في النفير.

لا هي مع العلم ولا هي مع الدين. تعاليق متهورة لا تليق بشعب تاريخه ضارب في الأوبئة ،وأجداده كانوا أشد حذرا ،ولو في شواهق الجبال.

ولماذا لا توقفون موازين؟ والحانات والمراقص؟ ..وما شئتم من كلام يطلق هكذا على عواهنه ،وكأننا في فسحة من أمرنا ؛وكأننا في تخوم الجائحة وليس في قلبها.

وعلى مستوى الشارع ،ومن خلال ما يجري من أحاديث ،تقتنع بأن الناس أبعد ما يكونون عن فهم ما يجري وما سيجري.

الجميع ينتظر ما ستفعل الحكومة ؛يلقون على كاهلها كل الأثقال ،وكأنها من سيمرض إن قصرت.

يحدثك التاجر ،مثلا،عن ضرورة غلق المطارات حتى في وجوه مواطنينا ،وبباب دكانه أكوام من القذارات .

وتصاب بالضجر من شدة تواكل الناس ،وانتظار الفرج من السماء ؛وكأنها يجب أن تمطر كمامات وأمصالا وأدوية .

وعليه بقدر ما يكد مسؤولونا لتنظيم جميع جبهات المواجهة ،إن لم أقل الحرب،على الطريقة الصينية؛بقدرما يجب أن تفتح جبهات التوعية في وسائل الإعلام .

ومباشرة ،من باب الى باب،ان اقتضى الحال ،بالاستعانة بطلبة كلية الطب ومتقاعدي الصحة من ممرضين وأطباء.

وبأطر وزارة التربية ،إن اضطرت الحكومة الى تعطيل الدراسة.

أخشى ما أخشاه أن تحضر حسابات أخرى في تدبير الوضع الوبائي ،لن تأتي لا حقا بغير الندم المر،حيث لا ينفع.

لقد فعلتها ايطاليا ، إذ أهملت المريض الصفر ،وهاهي تتحول الى بؤرة لنشر الوباء.

لا هلع هذا صحيح، إذ الفتنة أشد من القتل؛لكن لا تراخي في كبح انتشار الفيروس ،ولا استثناءات في المدن كما في البوادي.