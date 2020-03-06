نادي المولودية الوجدية لكرة القدم يتفنن في اهانة الصحافيين والمراسلين …وهل الرئيس محمد هوار على علم بهذا ؟

خلال الندوة الصحفية لمدربي المولودية الوجدية والدفاع الحسني الجديدي بالملعب الشرفي بوجدة ، تم منع مختلف الصحافيين والمراسلين بتثبيت ميكروفوناتهم على منصة الندوة الصحفية في بادرة غريبة وشاذة من نوعها ، والتي تعتبر اهانة فضيعة لمختلف وسائل الاعلام المستقلة والمواقع الالكترونية التي تقوم بتغطية مختلف مقابلات فريق المولودية الوجدية لكرة القدم ….في الوقت الذي ما يفتأ رئيس النادي محمد هوار وخلال كل مناسبة الالتماس من الصحافة والاعلام بدعم فريق المولودية الوجدية لكرة القدم …..في حين يعتبر منع الصحافيين من تثبيت ميكروفونات مواقعهم بمنصة الندوة الصحفية للمدربين بمثابة اهانة لكل هؤلاء ، ولمنابرهم الاعلامية والصحفية …والغريب في الأمر انه تم تثبيت ميكروفون نادي المولودية الوجدية في خرق سافر لقانون الصحافة والاعلام …..مع العلم وكما توضح الصور رفقته ان المنع لا يطال مختلف وسائل الاعلام المستقلة بباقي مدة المملكة ….واذا كان مبرر المنع من طرف نادي المولودية الوجدية هو الخوف من الذعيرة فلماذا باقي الأندية لا تخاف ذلك وتسمح لكل المواقع الالكترونية القانونية بتثبيت ميكروفوناتها والتي تتجاوز العشرة

ولهذا نلتمس من السيد محمد هوار الخروج عن صمته وتقديم توضيح حول هذا المنع الذي ــ نكرر ـ انه يعتبر اهانة وحكرة لصحافة مدينة وجدة