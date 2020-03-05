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الحكومة المغربية تمنع جميع التظاهرات واللقاءات التي يشارك فيها اشخاص قادمون من الخارج

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اصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة دورية جد مستعجلة تحت موضوع : الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
وقد جاء في الدورية المستعجلة ما يلي :
تنفيذا للقرارات الحكومية ذات الصبغة الاستعجالية لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا على التراب الوطني فقد تقرر ابتداء من يومه الخميس 5 مارس 2020 والى نهاية هذا الشهر ما يلي :
1 ـ منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها اشخاص قادمون من الخارج بما فيها المحاضرات واللقاءات الثقافية والرياضية كيفما كان نوعها
2 ـ منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها 1000 شخص فما فوق من المقيمين في التراب الوطني في حالة اقامتها في اماكن مغلقة او محددة
3 ـ منع كل المهرجانان باستثناء المواسم
4 ـ يمكن اقامة اللقاءات الرياضية الوطنية وكذا اللقاءات بين الفرق الرياضية الوطنية ونظيرتها الأجنبية شريطة ان تتم بدون جمهور

 
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