المغرب يعلن تسجيل اول حالة اصابة لفيروس كورونا المستجد

اعلنت وزارة الصحة المغربية في بلاغ لها انه تم تسجيل اول حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد حسب التحاليل المخبرية بمعهد باستور ، لمواطن مغربي مقيم بايطاليا …

واضافت الوزارة ان المواطن المصاب تم وضعه بوحدة العزل الصحي بمستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء ، وان حالته الصحية مستقرة

هذا واشار ذات البلاغ ان فريقا مشتركا من خبراء المركزين الوطني والجهوي لعمليات طواريء الصحة العامة تقوم حاليا بمختلف التحريات لمعرفة كل من كان لهم اي اتصال مباشر بالمصاب وذلك قصد اتخاذ كل التدابير الاحتياطية والوقائية