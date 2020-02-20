المستشفى الجامعي بوجدة ولغز عدم استعمال مخزون المفاصل الاصطناعية للورك والركبة الموجود بصيدلية المركز الاستشفائي …

يتساءل العديد من المرضى المصابين بكسور على مستوى الركبة والورك عن السر في كون صيدلة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة تتوفر على مخزون مهم من المفاصل الاصطناعية للورك والركبة ، الا ان المرضى ، او المصابين بمختلف الكسور التي تتطلب استعمال هذه المفاصل خلال العمليات الجراحية بمن فيهم حاملي بطاقة الراميد … يطلب منهم القيام بشرائها من المحلات الخاصة التي تقوم ببيع هذه المواد باثمنة عالية …تفوق قدرتهم الشرائية بحيث يضطر العديد من المصابين بكسور القيام بعملية اكتتاب او اللجوء الى المحسنين لاقتناء هذه المفاصل الاصطناعية .

لذا يتساءل هؤلاء المرضى عن السر الكامن في عدم استعمال هذه المفاصل الاصطناعية المتوفرة في صيدلية المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة للمصابين بالكسور سيما الفقراء منهم ، حيث يقال ان اغلب هذه المفاصل الاصطناعية بصيدلية المستشفى ستنتهي صلاحيتها قريبا ….

وبناء عليه فان المرضى المصابين بمختلف الكسور يلتمسون من ادارة المستشفى الجامعي بوجدة فتح تحقيق في الموضوع من جهة ، وتنوير الرأي العام من جهة اخرى حول اسباب عدم استعمال المفاصل الاصطناعية المتوفرة بصيدلية المركز الاستشفائي ، ولماذا يطلب دائما ومن كل المرضى اقتنائها من خارج المستشفى ؟

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مريض حامل لبطاقة الراميد طلب منه اقتناء هذه المفاصل من صيدلية خاصة بوجدة paramedicale