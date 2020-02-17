الدكتور سفيان ادريوش رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة يؤطر دورة تكوينية لفائدة الموثقين

نظم المجلس الجهوي لموثقي الجهة الشرقية بمقره بوجدة يوم الخميس 13 فبراير الحالي 2020 في اطار دوراته التكوينية ندوة تحت عنوان » عقد الوعد بالبيع والاشكاليات المتعلقة به » أطرها بنجاح متميز وبشهادة جميع الموثقين الدكتور الفاضل الأ ستاذ سفيان ادريوش رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة خصوصا ان الندوة استغرقت حوالي سبع ساعات من التأطير و المناقشة

هذا وقد عرفت هذه الدورة التكوينية نسبة حضور كبيرة من موثقي مدينة وجدة وموثقين وموثقات من مختلف مدن الجهة الشرقية وعلى مدار الندوة كان التفاعل كبيرا وايجابيا من حيث عدد الاسئلة وتنوعها والتعليقات من طرف الموثقين والموثقات الحاضرين الذين اشادوا باهمية موضوع الندوة وهدفها السامي